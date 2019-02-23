"Эспаньол" упустил победу в матче с худшей командой Примеры

Теги эспаньолуэска

"Эспаньол" упустил победу в матче с худшей командой Примеры

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Уэской" со счетом 1:1. Счет в середине первого тайма открыл Эстебан Гранеро, но в начале второй половины встречи положение уравнял Хави Эчейта.

После матча "Эспаньол" вышел на 13 место в турнирной таблице Примеры, "Уэска" осталась на последней, 20-й позиции.

"Эспаньол" – "Уэска" - 1:1 (1:0)
Голы: Гранеро, 20 - 1:0, Эчейта, 47 - 1:1

Не пропустите: Козел отпущения: экс-звезда "МЮ" поделился мнением о ситуации с Бэйлом в "Реале". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 февраля

Главные новости дня: 22 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 24 54
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Севилья Севилья 24 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 24 36
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 24 33
9 Валенсия Валенсия 24 32
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 24 30
12 Леванте Леванте 24 30
13 Эспаньол Эспаньол 25 30
14 Леганес Леганес 24 29
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов