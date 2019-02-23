"Эспаньол" упустил победу в матче с худшей командой Примеры

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Уэской" со счетом 1:1. Счет в середине первого тайма открыл Эстебан Гранеро, но в начале второй половины встречи положение уравнял Хави Эчейта.

После матча "Эспаньол" вышел на 13 место в турнирной таблице Примеры, "Уэска" осталась на последней, 20-й позиции.

"Эспаньол" – "Уэска" - 1:1 (1:0)

Голы: Гранеро, 20 - 1:0, Эчейта, 47 - 1:1

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