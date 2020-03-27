"Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

"Эспаньол" сократил зарплаты всех игроков, тренеров и персонала команды на 70 процентов из-за пандемии коронавируса.

Законодательство Испании позволяет урезать зарплату наемным работникам на 70 процентов, если бизнес теряет возможность получать прибыль.

По информации СМИ, в клубе очень недовольны данным решением руководства.

Ранее "Барселона" также объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса.

А еще: Хинкель рассказал, чего не хватает "Спартаку" для более успешного выступления| http://soccernews.ru