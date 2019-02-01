"Эспаньол" усилился экс-нападающим "Шахтёра"

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"Эспаньол" усилился экс-нападающим "Шахтёра"

Форвард "Бенфики" Факундо Феррейра стал игроком "Эспаньола", сообщает официальный сайт клуба.

"Попугаи" арендовали 27-летнего аргентинца. Срок соглашения рассчитан до лета 2020 года.

В июне прошлого года Феррейра перешёл из "Шахтёра" в "Бенфику" на правах свободного агента, в его активе 8 матчей и 1 гол.

Контракт нападающего с лиссабонским клубом действует до 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.

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