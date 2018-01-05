"Эспаньол" уступил "Леванте" в Кубке Короля

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Леванте" на выезде был сильнее "Эспаньола". Счет в первой половине открыл Жерар Морено, но затем Хосе Моралес и Иван Лопес принесли победу гостям.

"Эспаньол" – "Леванте" - 1:2 (1:1)

Голы: Морено, 28 - 1:0, Моралес, 38 (с пенальти) - 1:1, Иви Лопес, 74 - 1:2

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Дуарте (Дардер, 77), Вила, Лопес Сильва, Гранеро, Санчес, Пьятти (Баптистао, 66), Марк Наварро (Мелендо, 79), Морено, Гарсия.

"Леванте": Фернандес, Постиго, Тоньо, Коке, Кабако, Кампанья, Лерма (Робер, 79), Барди (Дукуре, 58), Саму (Иви Лопес, 65), Моралес, Боатенг.

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