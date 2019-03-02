"Эспаньол" уверенно разобрался с "Вальядолидом" (видео голов)

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Эспаньол" обыграл "Вальядолид". Благодаря победе "попугаи" поднялись на 11-ю строчку, а "бело-фиолетовые" остались на 16-м месте.

"Эспаньол" - "Вальядолид" 3:1

Голы: Иглесиас, 1 - 1:0, Алькарас, 17 - 1:1, Эрмосо, 55 - 2:1, У Лэй, 65 - 3:1

"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес (Льюис Лопес, 20), Росалес, Эрмосо, Вила, Марк Рока, Дардер, У Лэй (Пуадо, 84), Мелендо, Перес (Гранеро, 59), Иглесиас.

"Вальядолид": Масип, Мартинес, Кико Оливас, Антоньито, Хоакин Фернандес (Кеко, 68), Ануар, Фернандес (Мойяно, 49), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола, Унал (Пласа, 68).

Предупреждения: Дардер (52), Мартинес (68).

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