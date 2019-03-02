"Эспаньол" уверенно разобрался с "Вальядолидом" (видео голов)
В рамках 26-го тура испанской Примеры "Эспаньол" обыграл "Вальядолид". Благодаря победе "попугаи" поднялись на 11-ю строчку, а "бело-фиолетовые" остались на 16-м месте.
"Эспаньол" - "Вальядолид" 3:1
Голы: Иглесиас, 1 - 1:0, Алькарас, 17 - 1:1, Эрмосо, 55 - 2:1, У Лэй, 65 - 3:1
"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес (Льюис Лопес, 20), Росалес, Эрмосо, Вила, Марк Рока, Дардер, У Лэй (Пуадо, 84), Мелендо, Перес (Гранеро, 59), Иглесиас.
"Вальядолид": Масип, Мартинес, Кико Оливас, Антоньито, Хоакин Фернандес (Кеко, 68), Ануар, Фернандес (Мойяно, 49), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола, Унал (Пласа, 68).
Предупреждения: Дардер (52), Мартинес (68).
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эспаньол
|26
|33
|12
|Эйбар
|25
|31
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|25
|19