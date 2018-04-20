"Эспаньол" уволил главного тренера

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Кике Санчеса Флореса.

53-летний специалист отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Временным наставником "попугаев" назначен тренер дубля Давид Гальего.

По итогам 33 туров "Эспаньол" занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 36 очков.

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