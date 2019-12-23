"Эспаньол" уволил главного тренера

Теги эспаньолпабло мачин

"Эспаньол" уволил главного тренера

Главный тренер "Эспаньола" Пабло Мачин покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство "попугаев" решило уволить 44-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Мачин возглавлял "Эспаньол" с 7 октября. Под его руководством каталонцы провели 9 матчей, победив только в одном из них при трёх ничьих и пяти поражениях.

"Бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице Примеры. В 1/16 финала Лиги Европы они сыграют с "Вулверхэмптоном". 

Не пропустите: "Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте в Примере. | http://soccernews.ru
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