"Эспаньол" уволил главного тренера
Главный тренер "Эспаньола" Пабло Мачин покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.
Руководство "попугаев" решило уволить 44-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Мачин возглавлял "Эспаньол" с 7 октября. Под его руководством каталонцы провели 9 матчей, победив только в одном из них при трёх ничьих и пяти поражениях.
"Бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице Примеры. В 1/16 финала Лиги Европы они сыграют с "Вулверхэмптоном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10