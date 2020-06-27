"Эспаньол" уволил главного тренера

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил об уходе Абелардо Фернандеса с поста главного тренера команды.

Руководство "попугаев" ещё надеется сохранить прописку в Примере, поэтому решило пойти на радикальные меры.

Возглавлять каталонскую команду пока будет спортивный директор клуба Руфете.

"Эспаньол" по итогам 31 тура занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, отставая от спасительной 17-й строчки на 8 очков.

Не пропустите: Стоичков назвал ван Гала придурком. | http://soccernews.ru