"Эспаньол" уволил главного тренера

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"Эспаньол" уволил главного тренера

"Эспаньол" на своём официальном сайте объявил об уходе Абелардо Фернандеса с поста главного тренера команды.

Руководство "попугаев" ещё надеется сохранить прописку в Примере, поэтому решило пойти на радикальные меры.

Возглавлять каталонскую команду пока будет спортивный директор клуба Руфете.

"Эспаньол" по итогам 31 тура занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, отставая от спасительной 17-й строчки на 8 очков.

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