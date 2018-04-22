"Эспаньол" в каталонском дерби одержал победу над "Жироной"

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"Эспаньол" в каталонском дерби одержал победу над "Жироной"

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Жирона" уступила "Эспаньолу".

"Жирона" – "Эспаньол" 0:2

Голы: Морено, 43 - 0:1, Морено, 55 - 0:2

"Жирона": Буну, Эспиноса (Олунга, 67), Рамальо, Мохика, Хуанпе, Порту, Понс, Гарсия (Адай, 70), Гранель (Алейш Гарсия, 80), Маффео, Стуани.

"Эспаньол": Лопес, Налдо, Кариколь (Вила, 81), Лопес, Лопес Сильва, Санчес, Санчес, Дардер (Гранеро, 71), Хурадо (Баптистао, 58), Гарсия, Морено.

Предупреждения: Санчес (38), Санчес (48), Адай (73). | http://soccernews.ru

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