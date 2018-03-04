"Эспаньол" в компенсированное время ушел от поражения в игре с "Леванте"

Теги левантеэспаньол

"Эспаньол" в компенсированное время ушел от поражения в игре с "Леванте"В матче 27-го тура испанской Ла Лиги "Леванте" на своем поле сыграл вничью с "Эспаньолом".

"Леванте" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Моралес, 55 - 1:0, Баптистао, 90+1 - 1:1.

"Леванте": Ойер, Лопес (Коке, 58), Робер, Альмада, Луна, Иви, Лукич, Дукуре (Кампанья, 81), Моралес, Паццини, Садику (Боатенг, 46).

"Эспаньол": Диего Лопес, Нварро, Давид Лопес, Дуарте, Карикол, Дардер (Хурадо, 76), Санчес, Гранеро, Пьятти (Мелендо, 66), Лео, Морено.

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Хетафе". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов