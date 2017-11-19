"Эспаньол" – "Валенсия" – 0:2 (обзор)

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"Эспаньол" – "Валенсия" – 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 12-го тура чемпионата Испании между "Эспаньолом" и "Валенсией" (0:2).

Видео: "Эспаньол" – "Валенсия".

 

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6 Вильярреал 11 20
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