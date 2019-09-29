"Эспаньол" - "Вальядолид" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)

Представляем видеообзор матча 7-го тура Примеры "Эспаньол" - "Вальядолид". Эта встреча завершилась в пользу клуба из Вальядолида.

Отметим, что "Эспаньол" - соперник ЦСКА в Лиге Европы.

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