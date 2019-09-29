"Эспаньол" - "Вальядолид" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)
Представляем видеообзор матча 7-го тура Примеры "Эспаньол" - "Вальядолид". Эта встреча завершилась в пользу клуба из Вальядолида.
Отметим, что "Эспаньол" - соперник ЦСКА в Лиге Европы.
А еще: "Сельта" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей (видео голов)|http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Бетис
|7
|8
|13
|Хетафе
|7
|7
|14
|Леванте
|6
|7
|15
|Осасуна
|6
|7
|16
|Сельта Виго
|7
|6
|17
|Алавес
|6
|5
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|6
|4
|20
|Леганес
|7
|2