"Эспаньол" - "Вальядолид" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)

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"Эспаньол" - "Вальядолид" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)

Представляем видеообзор матча 7-го тура Примеры "Эспаньол" - "Вальядолид". Эта встреча завершилась в пользу клуба из Вальядолида.

Отметим, что "Эспаньол" - соперник ЦСКА в Лиге Европы.

А еще: "Сельта" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей (видео голов)|http://soccernews.ru
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