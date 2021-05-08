"Эспаньол" завоевал путевку в высший дивизион испанского футбола - Ла Лигу.

Барселонский клуб за четыре тура до завершения турнира в Сегунде гарантировал себе как минимум второе место, которое дает право на повышение в классе. Таким образом, "Эспаньол" вернулся в Ла Лигу спустя год после вылета.

Фаворитом в борьбе за вторую прямую путевку в элиту является "Мальорка", которая на пять очков опережает ближайшего конкурента.

Третья путевка будет разыграна в плей-офф, за место в котором сейчас борются "Альмерия", "Леганес", "Спортинг", "Жирона" и "Райо Вальекано".

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