"Эспаньол" – "Вильярреал" - 1:1 (обзор)

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"Эспаньол" – "Вильярреал" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 24-го тура чемпионата Испании между "Эспаньолом" и "Вильярреалом" (1:1).

Видео: "Эспаньол" – "Вильярреал".

Не пропустите: "Вильярреал" упустил победу над "Эспаньолом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
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