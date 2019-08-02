"Эспаньол", "Вулверхэмптон" и "Айнтрахт" вышли в следующий раунд Лиги Европы
Представляем результаты ответных игр 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
"Эсбьерг" Дания - "Шахтер" Солигорск Беларусь 0:0
Первый матч: 0:2
"Стяуа" Румыния - "Алашкерт" Армения 2:3
Голы: Тэнасе (пен), 10 - 1:0, Марментини, 24 - 1:1, Марментини (пен), 28 - 1:2, Галвао, 45 - 1:3, Коман, 59 - 2:3
Первый матч: 3:0
"Гзира Юнайтед" Мальта - "Вентспилс" Латвия 2:2
Голы: Жефферсон, 15 - 1:0, Казачок, 72 - 1:1, Сергийчук, 79 - 1:2, Жефферсон, 90 - 2:2
Первый матч: 0:4
"Айнтрахт" Германия - "Флора" Эстония 2:1
Голы: Гонсалу Пасиенсия, 37 - 1:0, Синявский, 40 - 1:1, Гонсалу Пасиенсия (пен), 54 - 2:1
Первый матч: 2:1
"Абердин" Шотландия - "Чихура" Грузия 5:0
Голы: Косгроув, 9 - 1:0, Косгроув, 20 - 2:0, Ли, 58 - 3:0, Райт, 64 - 4:0, Косгроув, 80 - 5:0
Первый матч: 1:1
"Крузейдерс" Северная Ирландия - "Вулверхэмптон" Англия 1:4
Голы: Беннетт (аг), 13 - 1:0, Хименес, 15 - 1:1, Беннетт, 38 - 1:2, Хименес, 45 - 1:3, Форсайт (аг), 77 - 1:4
Первый матч: 0:2
"Стьярнан" Исландия - "Эспаньол" Испания 1:3
Голы: Педроса, 5 - 0:1, Иглесиас, 52 - 0:2, Феррейра, 78 - 0:3, Сигурдссон, 87 - 1:3
Первый матч: 0:4
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