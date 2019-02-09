"Эспаньол" вырвал тяжелейшую победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

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"Эспаньол" вырвал тяжелейшую победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на своём поле одолел "Райо Вальекано" благодаря голу в самой концовке матча. Счёт открыли гости - отличился Абдулайе Ба. А во втором тайме ситуацию под контроль взяли "попугаи", выстрадав волевую победу после точных ударов Борхи Иглесиаса и Серхи Дардера.

"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Ба, 33 - 0:1, Иглесиас, 72 (пенальти) - 1:1, Дардер, 90 - 2:1.

"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес, Вила, Росалес, Льюис Лопес, Мелендо (Гранеро, 83), Марк Рока, Дардер, Пьятти (У Лэй, 34), Гарсия (Феррейра, 69), Иглесиас.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Гарсия (Бебе, 73), Имбула (Медран, 51), Эмбарба (Суарес, 79), Комесанья, Адвинкула, де Томас.

Набрав три очка, "Эспаньол" поднялся на 11-е место в турнирной таблице первенства, а "Райо Вальекано" остался на 18-й строчке.

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