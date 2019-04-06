"Эспаньол" взял верх над "Жироной" в каталонском дерби (видео голов)

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"Эспаньол" взял верх над "Жироной" в каталонском дерби (видео голов)

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на выезде обыграл "Жирону" со счётом 2:1.

В составе "попугаев" два гола забил Серхи Дардер, за "бело-красных" отличился Кристиан Стуани, реализовавший пенальти.

"Жирона" – "Эспаньол" - 1:2

Голы: Дардер, 59 - 0:1, Стуани, 80 (пенальти) - 1:1, Дардер, 89 - 1:2.

"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Гарсия, Порро (Рамальо, 88), Понс (Дуглас Луис, 65), Порту, Гранель, Стуани, Лосано (Робертс, 60).

"Эспаньол": Лопес, Лопес (Педроса, 90), Налдо, Эрмосо, Росалес, Марк Рока, Мелендо (Гарсия, 90), Санчес, Дардер, У Лэй (Пуадо, 76), Иглесиас.

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