"Эспаньол" завершает сезон гостевой победой над "Атлетиком"

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"Эспаньол" завершает сезон гостевой победой над "Атлетиком"В матче 38-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" в гостях минимально обыграл "Атлетик" из Бильбао.

"Атлетик" - "Эспаньол" - 0:1

Гол: Давид Лопес, 9 - 0:1.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Альварес, Эчеита (Кордоба, 62), Де Маркос, Бенат, Весга (Итурраспе, 58), Лекуэ, Муниаин, Уильямс (Сабин, 72), Адурис.

"Эспаньол": Диего Лопес, Х. Лопес, Давид Лопес, Налдо, Вила Росельо (Карикол, 56), Санчес, Рока Хунке, Баптистао (Дардер, 84), Гарсия, Пьятти (Мелендо, 64), Морено.

Напомним, ранее "Валенсия" обыграла "Эспаньол". | soccernews.ru

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