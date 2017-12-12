"Эспаньол" – "Жирона" - 0:1 (обзор)

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"Эспаньол" – "Жирона" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура испанской Примеры между "Эспаньолом" и "Жироной".

Не пропустите: "Жирона" одолела "Эспаньол" в каталонском дерби. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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