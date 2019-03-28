ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу на арест Кокорина

В пресс-службе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сообщили в отказе рассмотрения жалобы адвокатов нападающего "Зенита" Александра Кокорина на арест футболиста.

"Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда", - сообщают российские СМИ.

Ранее защита форварда пыталась добиться освобождения игрока, настаивая, что он содержится в неподобающих, учитывая его травму колена.

Напомним, что в данный момент 28-летний Кокорин содержится в СИЗО "Бутырка" по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.

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