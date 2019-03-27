ЕСПЧ подтвердил получение жалобы от адвоката Кокорина
В пресс-службе европейского суда по правам человека в Страсбурге подтвердили получение жалобы адвоката нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Этим утром мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд. На данный момент никакой дополнительной информации нет", – сообщили в ЕСПЧ.
Защита Кокорина пытается оспорить нахождение футболиста под стражей. Форвард находится в СИЗО "Бутырка" уже на протяжении почти полгода. Сторона Кокорина настаивает, что игроку срочно необходима реабилитация из-за травмы колена, чтобы не стать инвалидом.
Напомним, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в октябре прошлого года избили трех человек в Москве.
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