"Эсперанс" стал победителем африканской Лиги Чемпионов благодаря скандалу с участием VAR

Теги эсперанс ствак касабланкасистема видеоповторов var

"Эсперанс" стал победителем африканской Лиги Чемпионов благодаря скандалу с участием VAR

В ответном финальном матче африканской Лиги Чемпионов "Эсперанс" минимально обыграл "Видад Касабланку" и по сумме двух встреч стал триумфатором турнира.

Однако в решающем поединке не обошлось без скандала. Тунисская команда одержала победу, поскольку их соперники просто ушли с поля.

Игроки "Видад Касабланки" были несогласны с решением арбитра отменить их гол и запросили видеоповтор. Однако, как выяснилось, система VAR не работала по техническим причинам.

Помимо всего прочего болельщики "Эсперанса" начали бросать на поле посторонние предметы, что окончательно убедило марокканский коллектив не возвращаться на газон.

Таким образом, "Эсперанс" выиграл африканскую ЛЧ в четвёртый раз в истории (1994, 2011, 2018, 2019). 

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