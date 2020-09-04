ESPN: "Барселона" не будет наказывать Месси за отсутствие на тренировках

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ESPN: "Барселона" не будет наказывать Месси за отсутствие на тренировках

"Барселона" решила не штрафовать капитана Лионеля Месси, который не прибыл в срок на медосмотр и пропустил старт предсезонного сбора. Об этом сообщил журналист ESPN Мои Льоренс в своем твиттере.

Ранее стало известно, что аргентинец останется в "Барселоне" еще на сезон-2020/21. 

Отметим, футболист хотел расторгнуть контракт с каталонским клубом, однако руководство команды не отпустило игрока. Из-за этого он не появлялся в расположении "Барсы".

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