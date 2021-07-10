ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси

1 Теги барселоналионель месси

ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси Фото: твиттер Кубка Америки

Вопрос о новом контракте "Барселоны" с Лионелем Месси, судя по всему, остается неразрешенным.

Как сообщает журналист ESPN Самуэль Марсден, каталонцам еще не разрешали регистрировать аргентинца. Кроме того, Ла Лига даже не знает условий сделки между футболистом и клубом.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт, который будет подписан после Кубка Америки.

В финале Кубка Америки Аргентина с Месси сыграет против Бразилии.

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