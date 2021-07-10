ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси
Фото: твиттер Кубка Америки
Вопрос о новом контракте "Барселоны" с Лионелем Месси, судя по всему, остается неразрешенным.
Как сообщает журналист ESPN Самуэль Марсден, каталонцам еще не разрешали регистрировать аргентинца. Кроме того, Ла Лига даже не знает условий сделки между футболистом и клубом.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт, который будет подписан после Кубка Америки.
В финале Кубка Америки Аргентина с Месси сыграет против Бразилии.
Читайте также: СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Черчесов оценил выступления Украины, Чехии и Венгрии на Евро-2020
-
Трансфер Влашича в "Милан" на грани срыва
-
Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки-2021
-
СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента
-
Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции
Лента новостей
-
Агент Масиаса объяснил, почему игрок отказал "Краснодару" и ЦСКА
-
Футболисты сборной Нидерландов не будут участвовать в выборе нового тренера
-
Шкурин спас киевское "Динамо" от поражения в товарищеском матче
-
1
ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси
-
"Арсенал" определился с приоритетной трансферной целью
-
Сафонов избежал серьезного повреждения
-
"Спартак" убрал профиль Урунова с официального сайта
-
1
Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать Месси
-
"Торино" интересуется защитником сборной Украины
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим ван де Бека
-
Королева Великобритании Елизавета II написала письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020
-
Черчесов оценил выступления Украины, Чехии и Венгрии на Евро-2020
-
Агент Пьянича предложил услуги игрока двум клубам Серии А
-
Марсело высказался о своем назначении капитаном "Реала"
-
1
Мориба думает, что "Барселона" хочет его продать ради контракта с Месси
-
Фанаты "Интера" поддержали Эриксена
-
Агент Хакими рассказал о мечте своего клиента
-
Трансфер Влашича в "Милан" на грани срыва
-
"Барселона" подписала Агуэро для подмены Фати
-
Черчесов порассуждал о перспективах сборной России после своей отставки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14