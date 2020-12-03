"Барселона" ведет переговоры о новом контракте с Дембеле

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"Барселона" ведет переговоры о новом контракте с Дембеле

"Барселона" хочет продлить соглашение с Усманом Дембеле. По информации ESPN, каталонцы уже начали переговоры с нападающим о новом контракте, старый истекает в 2022 году.

Француз полностью восстановился после нескольких травм, которые мешали ему показывать яркую игру. В этом сезоне 23 летний футболист прибывает в хорошей форме и радует поклонников "сине-гранатовых" забитыми мячами.

Например, за 4 матча в Лиге Чемпионов форвард забил 3 гола, столько же, сколько за 8 матчей в сезоне-2018/2019. Возможно, именно форма игрока, заставила руководство задуматься о новом контракте с ним.

Всего за 11 сыгранных матчей Усманом Дембеле забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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