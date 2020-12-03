"Барселона" ведет переговоры о новом контракте с Дембеле
"Барселона" хочет продлить соглашение с Усманом Дембеле. По информации ESPN, каталонцы уже начали переговоры с нападающим о новом контракте, старый истекает в 2022 году.
Француз полностью восстановился после нескольких травм, которые мешали ему показывать яркую игру. В этом сезоне 23 летний футболист прибывает в хорошей форме и радует поклонников "сине-гранатовых" забитыми мячами.
Например, за 4 матча в Лиге Чемпионов форвард забил 3 гола, столько же, сколько за 8 матчей в сезоне-2018/2019. Возможно, именно форма игрока, заставила руководство задуматься о новом контракте с ним.
Всего за 11 сыгранных матчей Усманом Дембеле забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14