ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года

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ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года

ESPN представил рейтинг лучших защитников 2020 года.

Отметим, что во всех трех категориях выиграли игроки "Ливерпуля".

Топ-10 правых защитников:

1. Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль")
2. Ашраф Хакими ("Интер")
3. Бенжамен Павар ("Бавария")
4. Даниэль Карвахаль ("Реал")
5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити")
6. Хесус Навас ("Севилья")
7. Ханс Хатебур ("Аталанта")
8. Рикарду Перейра ("Лестер")
9. Киран Триппьер ("Атлетико")
10. Серджиньо Дест ("Барселона")

Топ-10 центральных защитников:

1. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
2. Серхио Рамос ("Реал")
3. Давид Алаба ("Бавария")
4. Калиду Кулибали ("Наполи")
5. Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг")
6. Рафаэль Варан ("Реал")
7. Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити")
8. Маттейс де Лигт ("Ювентус")
9. Жюль Кунде ("Севилья")
10. Маркиньос (ПСЖ)

Топ-10 левых защитников:

1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
2. Альфонсо Дэвис ("Бавария")
3. Жорди Альба ("Барселона")
4. Алекс Сандро ("Ювентус")
5. Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд)
6. Серхио Регилон ("Тоттенхэм")
7. Тео Эрнандес ("Милан")
8. Бен Чилуэлл ("Челси")
9. Марсело ("Реал")
10. Ферлан Менди ("Реал")

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