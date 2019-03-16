ESPN назвал самого популярного спортсмена в мире

ESPN определил самого популярного спортсмена в мире.

Главными критериями стали число запросов в интернете, количество спонсорских соглашений и подписчиков в соцсетях.

Таким образом, самым популярным стал форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который опередил баскетболиста Леброна Джеймса и лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

В этом сезоне Роналду провел 36 поединков, в которых забил 24 гола и отдал 12 ассистов.

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