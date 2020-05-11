ESPN назвал топ-10 лучших трансферов АПЛ в сезоне 2019/20

Опубликован рейтинг лучших трансферов английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20 по версии авторитетного телеканала ESPN.

Первое место занял переход полузащитника Бруну Фернандеша в январе этого года из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед".

В топ-3 также вошли сделки по форварду Дэнни Ингсу и центрбеку Гари Кэйхиллу.

1. Бруну Фернандеш (из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов);

2. Дэнни Ингс (из "Ливерпуля" в "Саутгемптон" за 20 миллионов фунтов);

3. Гари Кэйхилл (из "Челси" в "Кристал Пэлас" на правах свободного агента);

4. Габриэл Мартинелли (из "Игуано" в "Арсенал" за 6 миллионов фунтов);

5. Харри Магуайр (из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед" за 78 миллионов фунтов);

6. Джеймс Маккарти (из "Эвертона" в "Кристал Пэлас" за 3 миллиона фунтов);

7. Нил Мопе (из "Брентфорда" в "Брайтон" за 20 миллионов фунтов);

8. Аарон Уан-Биссака (из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов);

9. Матео Ковачич (из "Реала" в "Челси" за 41 миллион фунтов);

10. Исмаила Сарр (из "Ренна" в "Уотфорд" за 27 миллионов фунтов).

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