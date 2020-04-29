ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире



Портал ESPN представил свой рейтинг лучших молодых футболистов в мире возрастом не старше 21 года.

При выборе журналисты обращали внимание на игроков из сильных клубов, которые имеют регулярную игровую практику. В первую десятку вошли два англичанина, а также по одному французу, бразильцу, немцу, голландцу, итальянцу, норвежцу, уругвайцу и португальцу.

Топ-10 лучших молодых футболистов в мире выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

3. Трент-Александер Арнольд ("Ливерпуль")

4. Винисиус Жуниор ("Реал")

5. Кай Хаверц ("Байер")

6. Маттейс Де Лигт ("Ювентус")

7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)

9. Федерико Вальверде ("Реал")

10. Жоау Фелиш ("Атлетико")

Не пропустите: "Реал" собирается подписать Мбаппе и Холанда в 2022 году. | http://soccernews.ru