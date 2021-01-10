ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси является лидером по количеству обводок, совершенных в Ла Лиге в период с 2010 года, сообщает ESPN.
Причем аргентинец опережает своего ближайшего преследователя более чем на 1000 обводок. Стоит отметить, что экс-форвард "Реала" Криштиану Роналду, с 2018 года выступающий за "Ювентус", не попал в топ-9.
Первая девятка рейтинга:
1. Лионель Месси ("Барселона") – 1 617 обводок;
2. Икер Муниаин ("Атлетик") – 607;
3. Иско ("Реал") – 527;
4. Неймар (экс-"Барселона") – 493;
5. Эвер Банега (экс-"Севилья" и "Валенсия") – 465;
6. Фабиан Орельяна ("Вальядолид") – 452;
7. Хоакин Санчес ("Бетис") – 450;
8. Марсело ("Реал") – 430;
9. Андрес Иньеста (экс-"Барселона") – 426.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14