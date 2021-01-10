ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом

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ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывомНападающий "Барселоны" Лионель Месси является лидером по количеству обводок, совершенных в Ла Лиге в период с 2010 года, сообщает ESPN.

Причем аргентинец опережает своего ближайшего преследователя более чем на 1000 обводок. Стоит отметить, что экс-форвард "Реала" Криштиану Роналду, с 2018 года выступающий за "Ювентус", не попал в топ-9.

Первая девятка рейтинга:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 1 617 обводок;

2. Икер Муниаин ("Атлетик") – 607;

3. Иско ("Реал") – 527;

4. Неймар (экс-"Барселона") – 493;

5. Эвер Банега (экс-"Севилья" и "Валенсия") – 465;

6. Фабиан Орельяна ("Вальядолид") – 452;

7. Хоакин Санчес ("Бетис") – 450;

8. Марсело ("Реал") – 430;

9. Андрес Иньеста (экс-"Барселона") – 426.

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