ESPN представил сборную из лучших игроков ЧМ-2018

Авторитетный ресурс ESPN представил сборную из лучших игроков, которые выступят на предстоящем Чемпионате Мира в России.

В ее состав вошли: Де Хеа (Испания), Киммих (Германия), Хуммельс (Германия), Рамос (Испания), Марсело (Бразилия), Канте (Франция), Де Брюйне (Бельгия), Кроос (Германия), Роналду (Португалия), Месси (Аргентина), Левандовски (Польша). Главным тренером этой команды был выбран Йоахим Лев (Германия).

Напомним, сборная Аргентины стала самой возрастной командой на ЧМ-2018. | soccernews.ru