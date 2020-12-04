ESPN признал Месси лучшим нападающим 2020 года

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ESPN признал Месси лучшим нападающим 2020 года

Американский телеканал ESPN представил собственный рейтинг лучших футболистов 2020 года на разных позициях.

Лучшим нападающим признан Лионель Месси из "Барселоны". Помимо аргентинца в топ-3 также вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Криштиану Роналду ("Ювентус").

1. Лионель Месси ("Барселона");

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

3. Криштиану Роналду ("Ювентус");

4. Неймар (ПСЖ);

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

6. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал");

7. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм");

8. Пауло Дибала ("Ювентус");

9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

10. Йосип Иличич ("Аталанта").

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