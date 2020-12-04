ESPN признал Месси лучшим нападающим 2020 года
Американский телеканал ESPN представил собственный рейтинг лучших футболистов 2020 года на разных позициях.
Лучшим нападающим признан Лионель Месси из "Барселоны". Помимо аргентинца в топ-3 также вошли Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Криштиану Роналду ("Ювентус").
1. Лионель Месси ("Барселона");
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
3. Криштиану Роналду ("Ювентус");
4. Неймар (ПСЖ);
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
6. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал");
7. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм");
8. Пауло Дибала ("Ювентус");
9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");
10. Йосип Иличич ("Аталанта").
Не пропустите: В испанском музее появилась статуя Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
Ахмед Муса выбрал новый клуб
-
Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы
-
Кутепов рассказал, почему "Спартак" не отпустил его в другой клуб
-
Ушел из "Барсы" из-за игры не на родной позиции, проиграл 5 финалов со сборной, запомнился как неуступчивая легенда: вспоминаем главные факты из биографии Хавьера Маскерано
-
Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
Лента новостей
-
"Наполи" нацелился на хавбека "Челси"
-
"Ницца" уволила Патрика Виейра
-
ESPN признал Месси лучшим нападающим 2020 года
-
Мозес назвал позиции, на которых может играть в "Спартаке"
-
"Атлетико" намерен усилиться форвардом "Наполи"
-
Умер отец братьев Миранчуков
-
"Реал" за три года без Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за девять лет при нём
-
Левандовски высказался об отмене "Золотого мяча" в 2020 году
-
Четыре клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего "Велеса"
-
"Милан" впервые в истории победил в еврокубках, уступая 0:2 по ходу матча
-
Ахмед Муса выбрал новый клуб
-
Мозес рассказал о своей адаптации в России
-
Кутепов прокомментировал решение Тедеско использовать его в нападении
-
Касильяс высказался о возможном уходе Рамоса из "Реала"
-
Геркус - о клубах РПЛ в еврокубках: "Какое-то соревнование по самоуничтожению"
-
Собослаи может покинуть "Зальцбург" в январе, но при одном условии
-
Альфонсо Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году
-
Моуринью рассказал, сколько лет ещё планирует тренировать
-
Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы
-
Кутепов рассказал, почему "Спартак" не отпустил его в другой клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18