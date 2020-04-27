ESPN составил символическую сборную из футболистов, которые никогда не выигрывали АПЛ

Портал ESPN составил символическую сборную из топ-футболистов, которые никогда не становились победителями английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что в состав команды вошли такие известные игроки, как Стивен Джеррард, Гарет Бэйл, Луис Суарес и Харри Кейн.

Вратарь: Брэд Фридель (экс-"Тоттенхэм", "Ливерпуль")

Защитники: Роб Джонс, Джейми Каррагер (оба – экс-"Ливерпуль"), Марсель Десайи (экс-"Челси"), Стюарт Пирс (экс-"Манчестер Сити")

Полузащитники: Стивен Джеррард, Хаби Алонсо (оба – экс-"Ливерпуль")

Нападающие: Гарет Бэйл (экс-"Тоттенхэм"), Джанфранко Дзола (экс-"Челси"), Луис Суарес (экс-"Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").

Тренер: Кевин Киган (экс-"Манчестер Сити", "Ньюкасл").

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