ESPN составило список самых недооцененных звезд мирового футбола

Издание ESPN представило список самых недооцененных звезд в мировом футболе.

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака.

"Джака является не самым быстрым футболистом, но его футбольный интеллект и радиоуправляемая левая нога стабилизировали команду, которая пропускает голы в каждом матче".

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер.

"В матче с "Челси" он продемонстрировал свое могущество. Он связывал атаки и находил свободные зоны там, где другой не смог бы".

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус.

"Ему 23 года. Он забивает голы в среднем каждые 2,2 матча. Часто он делает это со скамейки запасных. В ближайшем будущем он может принять корону от Агуэро".

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку.

"Ромелу только 26 лет, но он забил уже 172 гола за свою клубную карьеру. Феноменальная статистика".

Полузащитник "Атлетико" Томас Партей.

"Партей совмещает в себе качества, благодаря которым "Атлетико" Диего Симеоне стал великим. Он является неутомимым, предан делу и демонстрирует высокую эффективность. Не менее важно то, что он очень хорош".

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес.

"Порой бывает сложно поверить, что Джо только 22 года. Он является прекрасным спортсменом, который обладает великолепными лидерскими качествами".

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