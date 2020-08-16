Лионель Месси решил покинуть "Барселону" этим летом

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, скорее всего, покинет каталонский клуб этим летом. Об этом сообщает бразильское издание Esporte Interativo.

По данным источника, сегодня, 16 августа, аргентинец сообщил руководству "Барселоны", что покинет команду в скором времени.

Отметим, что после разгромного поражения "сине-гранатовых" в 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8) капитан команды не давал комментариев.

Ранее сообщалось, что Месси может продолжить карьеру в "Интере".

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