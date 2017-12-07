Эссьен: "Азар может уйти в "Реал" и с легкостью выиграть "Золотой мяч"

Теги челсиреал мадридэден азармайкл эссьен

Эссьен: "Азар может уйти в "Реал" и с легкостью выиграть "Золотой мяч"Известный в прошлом французский футболист Майкл Эссьен высказался о возможном переходе вингера лондонского "Челси" Эдена Азара в мадридский "Реал".

"Эден Азар может уйти в "Реал" и с легкостью выиграть там "Золотой мяч". Поэтому я думаю, что "Челси" должен продлить с ним контракт", - приводит слова бывшего футболиста ActuFoot.

Напомним, Азар назвал свою трансферную стоимость. | soccernews.ru

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