Эссьен: "Барселона" не чувствует отсутствия Иньесты"

Известный ганский полузащитник Майкл Эссьен, ныне находящийся без клуба, высказался об уходе из каталонской "Барселоны" ее легенды Андреса Иньесты.

" Они подписали молодого бразильца Артура. Он, как кажется - очень хороший игрок. И у них все еще есть Ракитич и Бускетс, так что они почти не потеряли в качестве. Отсутствие Иньесты в действительности не ощущается, по крайней мере на данный момент. Жаль, что он ушел, но это футбол? ", - цитирует 35-летнего хавбека Le 10 Sport.

Иньеста провел в первой команде "Барселоны" 16 лет. За это время на клубном уровне он забил 57 мячей и сделал 140 результативных передач в 675 играх.

Напомним, Погба сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом". | soccernews.ru