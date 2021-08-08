Эссьен: "Месси - это "Барса", "Барса" - это Месси"

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Эссьен: "Месси - это "Барса", "Барса" - это Месси"Фото: твиттер Эссьена

Экс-игрок "Реала" и "Челси", тренер "Нордшелланда" Майкл Эссьен, отреагировал на уход Лионеля Месси из "Барселоны".

"Я не фанат "Барселоны", однако все еще не могу поверить, что Лео уйдет. Месси - это "Барса", "Барса" - это Месси. Надеюсь, каким-то образом ситуация полностью изменится", - написал Эссьен в твиттере.

Напомним, что из-за финансовых проблем "Барселона" не смогла подписать новый контракт с Месси. Аргентинец может перебраться в ПСЖ.

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