Эссьен покинул индонезийский "Персиб Бандунг"

Ганский полузащитник Майкл Эссьен покинул индонезийский клуб "Персиб Бандунг".

Клуб принял решение прекратить сотрудничество с 35-летним экс-игроком "Челси" из-за нового регламента чемпионата Индонезии, согласно которому число иностранных игроков ограничено до четырех.

Эссьен играл за "Персиб" с марта 2017 года, забив пять голов в чемпионате страны.

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