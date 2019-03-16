Эссьен продолжит карьеру в Азербайджане
"Сабаил" на своём официальном сайте объявил о переходе известного ганского полузащитника Майкла Эссьена.
Хавбек, которому в этом году исполнится 37 лет, заключил с азербайджанским клубом контракт до лета 2020 года.
Африканский ветеран являлся свободным агентом, поэтому присоединился к "Сабаилу" бесплатно.
Последним клубом Эссьена был индонезийский "Персиб Бандунг". До этого футболист выступал за "Бастию", "Лион", "Челси", "Реал", "Милан" и "Панатинаикос".
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