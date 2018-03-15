Есть ли место подвигу? "Локомотив" постарается дать бой мадридскому "Атлетико"

"Локомотив" – "Атлетико"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Артур Диаш (Португалия)

В рамках ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы московский "Локомотив" примет мадридский "Атлетико". В столицу России "матрасники" прибыли с хорошим заделом – со счетом 3:0 "железнодорожники" были обыграны в столице Испании. Разумеется, именно команда Диего Симеоне является явным фаворитом двухматчевого противостояния. Однако у подопечных Юрия Семина остается мизерный шанс зацепиться за интригу, и пока он есть, не будем сбрасывать со счетов игроков "Локомотива".

Поездка в Мадрид выдалась неудачной для "железнодорожников". Безусловно, московский клуб заведомо считался аутсайдером пары, но на разгром болельщики едва ли рассчитывали. "Локомотив" приучил фанатов к уверенной игре перед своими воротами, тем же славятся и "матрасники", поэтому от поединка в столице Испании обилия голов вряд ли кто ждал. Тем не менее, получилось так, как получилось и теперь Юрий Семин должен найти аргументы для мотивации своих футболистов в ответном матче.

В понедельник, в рамках очередного тура российской Премьер-лиги, "Локомотив" съездил в Екатеринбург, где смог обыграть местный "Урал" со счетом 2:0. На очень тяжелом поле москвичи смотрелись уверенно, забили два быстрых гола и сосредоточились на контроле мяча и удержании счета. С начала этого календарного года "железнодорожники" провели пять матчей, одержав три победы и потерпев только одно поражение. В трех встречах из пяти москвичи не пропускали. У себя дома "Локомотив" не проигрывает пять матчей подряд, выиграв три из них. А в Лиге Европы команда Юрия Семина проиграла только 3 из 12 предыдущих домашних поединков, одержав семь побед и дважды сыграв вничью.

"Атлетико" удалось воплотить все свои задумки еще в первом матче, и теперь в холодную Москву испанцы едут с огромным преимуществом. По первой встрече было заметно, насколько превосходят "матрасники" своих оппонентов в классе. Но история знает множество примеров, когда недооценка соперника губила и не такие гандикапы, поэтому расслабиться своим игрокам Диего Симеоне точно не даст.

В чемпионате Испании "Атлетико" занимает второе место и почти наверняка на нем же и закончит сезон. В минувшее воскресенье "матрасники" разгромили на своем поле "Сельту" со счетом 3:0. Это была десятая победа команды за 11 последних официальных матчей. Причем отличающийся относительно невысокой результативностью клуб из Мадрида победил с крупным счетом в шестой раз на данном отрезке. Более того, четыре последние победы "Атлетико" были крупными. На выезде клуб команда Симеоне выиграла пять из семи матчей календарного года. А в Лиге Европы "Атлетико" побеждал в восьми из десяти предыдущих матчей на чужом поле.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Атлетико":

В пяти крайних матчах "Атлетико" одержал четыре победы с крупным счетом

В двух поединках против мадридского клуба "Локомотив" пропустил шесть мячей

В последних пяти домашних матчах "железнодорожники" пропустили всего два гола

"Матрасники" пропустили 4 мяча в 10 крайних играх

Ориентировочные составы на игру:

"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, В.Денисов, Ал-й Миранчук, Фарфан, Фернандеш, Ан-н Миранчук, Эдер.

"Атлетико": Вернер – Хуанфран, Годин, Хименес, Ф.Луис, Томас, Коке, Сауль, А.Корреа, Гризманн, Ф.Торрес.

Прогноз на матч "Локомотив" – "Атлетико":

После разгрома на своем поле "Атлетико" вряд ли будет нагнетать темп с первых минут встречи. Испанцы, конечно, не будут отсиживаться у своих ворот или перекатывать мяч в центральном круге, но и штурмовать ворота "Локомотива" вряд ли станут. Подопечным Юрия Семина выпадет возможность показать, на что они способны. Именно от российского клуба зависит, как будет проходить игра.

Букмекеры на победу мадридского гранда предлагают средний коэффициент 2.00 балла, в то же время успех хозяев поля оценивается в 4.05 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.35 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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