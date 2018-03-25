Есть объяснение тому, что Санчес обедает в одиночку в "МЮ"

Стало известно, почему Алексис Санчес ест отдельно от остальных футболистов "Манчестер Юнайтед".

"Есть объяснение тому, что Санчес обедает в одиночку в Каррингтоне. Он регулярно остается на полчаса после тренировки и отрабатывает удары. К тому времени, как он принимает душ, все остальные футболисты обычно уже заканчивают есть и уходят" - сообщил источник, близкий к клубу.

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