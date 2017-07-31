Есть первая победа: "Спартак" в домашнем матче переигрывает "Краснодар"

Третий тур российской Премьер-Лиги завершался центральным событием в Москве на "Открытие Арене", где местный "Спартак" принимал "Краснодар". На старте сезона "красно-белые" пребывают под огромнейшим давлением, потому как в первых двух турах действующий чемпион набрал всего два очка. Сначала москвичи на последних минутах матча упустили победу над "Динамо", а потом и вовсе не смогли забить на выезде "Уфе". Ситуация обязывала подопечных Массимо Карреры показать все свои наилучшие качества, но соперник был не из легких.

"Краснодар" подходил к противостоянию со стопроцентным показателем – шесть из шести. Тем не менее, сильно усугубляло положение ситуация с травмированными. Целый ряд ведущих игроков "горожан" находится вне обоймы. Поэтому Игорь Шалимов вынужден был применить определенную ротацию, хотя отчасти она связана также и с непростым графиком "быков", которым через три дня еще предстоит тяжелейший ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы против датского "Люнгбю". Особенно бросилось в глаза появление в старте молодого новобранца кубанцев Алексея Грицаенко. Для 22-летнего защитника встреча с чемпионом стала дебютной в черно-зеленой футболке. Несмотря на все опасения болельщиков, в стане "спартаковцев" на этот раз с первых минут появились и Денис Глушаков, и Александр Самедов, и Луис Адриано.

Прогнозируемо поединок начался с хозяйского натиска на ворота краснодарцев. Уже на третьей минуте "красно-белые" могли открывать счет, но удар Луиса Адриано после прицельного прострела Промеса заблокировал Гранквист. "Горожане" плотно играли в обороне, не давая москвичам превратить количество в качество. А порой и сами гости, не стесняясь, выбегали в атаку, заставляя всерьез понервничать Массимо Карреру. Так, на 16-й минуте свою команду пришлось выручить Артему Реброву, ногой в шпагате отражая удар Классона.

Во второй половине первой 45-ти минутки "Спартак" продолжал владеть территориальным преимуществом, но создавалось впечатление, что "Краснодар" не меньше соперника наиграл на гол. Например, в одном из эпизодов мощный выстрел Вандерсона на себя приняла перекладина. Хотя концовка тайма полностью осталась за хозяевами поля. На 38-й минуте Зе Луиш грамотно подставился и рухнул в штрафной площади после игры один в один против Гранквиста. Одиннадцатиметровый принялся исполнять Промес и легко развел мяч и Синицына по разным углам. Еще до перерыва "мясным" удалось удвоить преимущество в счете. Великолепный удар со штрафного удался Фернандо, после которого подкрученный мяч рикошетом от штанги влетел и затрепыхался в сетке ворот Реброва.

Уже в самом начале второй половине встречи "спартаковцы" обязаны были снимать все вопросы о победителе. Сначала Луису Адриано не хватило точности, пробивая с убойной позиции, затем блестящая реакция Синицына спасла "Краснодар" от неминуемого гола после ударов наверняка от Промеса и Комбарова. В оставшееся время еще не раз 29-летнему киперу доводилось выручать свою команду. Ну а, как итог, ни тем, ни другим не удалось порадовать зрителей взятием ворот.

Таким образом, "Спартак " в дебютной домашней встрече сезона добывает победу над "Краснодаром " и теперь во все оружии готовится к следующему суперматчу против "Зенита" в Санкт-Петербурге.

"Спартак" – "Краснодар" – 2:0

Голы: Промес, 38 (с пенальти) – 1:0, Фернандо, 45+1 – 2:0

"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Промес, Зе Луиш, Л. Адриано (Мельгарехо, 90)

"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович (Рамирес, 58), Гранквист, Грицаенко, Каборе, Газинский, Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Вандерсон, Классон

Богдан Архипенко

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