Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Новоиспеченный чемпион Англии "Манчестер Сити" на заключительный матч чемпионата прибыл в Саутгемптон. В случае успеха команда Хосепа Гвардиолы могла установить очередной рекорд Премьер-лиги – набрать 100 очков за чемпионат, чего ранее не удавалось никому. Но согласны ли были на это "святые"? В этом и заключался главный вопрос матча.

Свой настрой подопечные Марка Хьюза продемонстрировали уже вначале игры. Гости дали возможность Остину продвинуться к штрафной и выложить мяч под удар Тадичу. Пробить как следует у Душана не получилось и момент был упущен. Зато через две минуты Стивенс стрелял из пределов штрафной почти наверняка, но угодил в перекладину.

Чемпион явно обеспокоился активностью соперника и постепенно прибрал контроль мяча в свои руки. Однако обострять игру манкунианцы не спешили, из-за чего темп матча значительно упал. Да и в целом "горожане" в этот отрезок матча не напоминали команду, которая хочет выиграть.

Не удивительно, что до перерыва ничего опасного как у одних, так и у других ворот не было создано. Хотя один из ударов у "Саутгемптона" все же можно было отнести к голевым. Тадич подавал в штрафную, но мяч рикошетом от Ляпорта оказался на дальнему углу штрафной площадки. С лету оттуда приложился Стивенс, но лишь потревожил сетку ворот с внешней стороны.

Во втором тайме чемпион заиграл активнее и к исходу часа игры наконец-то создал голевой момент. Второй волной накатилась атака "Сити", получился прострел в штрафную, и после рикошета мяч подхватил Стерлинг. Рахим чуть-чуть подработал футбольную сферу, а потом пробил сильно, но в штангу. Через минуту заявил о себе и только-только вышедший на замену Жезус. Его удар получился немногим выше перекладины.

Однако всплеск активности "горожан" был недолгим. Подопечные Марка Хьюза также хотели отличиться в последнем матче сезона и на 78-й минуте имели фантастический шанс для этого. Соареш забросил мяч на Лонга, Шейн на углу вратарской обыграл Клаудио Браво, после чего сместился в центр. Голкипер последовал за форвардом, Лонг еще раз его убрал на замахе и под прессингом защитников бил уже в пустой створ, однако на "ленточке" ждал мяч Фернандиньо, который и вынес сферу в поле.

А спустя несколько минут пришлось потрудиться уже МакКарти. Стерлинг получил обостряющую передачу, догнал мяч почти у лицевой и навесил в сторону ворот. Мяч полетел по замысловатой траектории и опускался за шиворот голкиперу "святых", но тот успел рукой смахнуть сферу над перекладиной.

Вот так встреча подходила к своему логическому завершению, и, казалось, команды так и уйдут с поля без забитых мячей. Но одна точная передача на 94 минуте решила исход поединка. Кевин де Брюйне пасом через все поле забросил мяч на Жезуса, а тот вышел на ворота и элегантно перебросил покинувшего свои владения голкипера "Саутгемптона" – 0:1.

Едва "святые" развели с центра поля, как прозвучал финальный свисток. "Сити" удался еще один рекорд английской Премьер-лиги, который, кто знает, когда теперь будет превзойден.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" – 0:1

Гол: Жезус, 90+4.

"Саутгемптон": МакКарти, Седрик, Стивенс, Йосида, Худт, Тадич, Бертранд (Маккуин, 81), Хейбьерг, Ромеу, Редмонд (Уорд-Праус, 64), Остин (Лонг, 64).

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунз, Ляпорт, Делф (Жезус, 59), Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 82), Де Брюйне, Бернарду Силва (Диас, 78), Сане, Стерлинг.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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