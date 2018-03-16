Есть реванш! ЦСКА побеждает "Лион" и выходит в четвертьфинал Лиги Европы

Последним из российских клубов ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы проводил ЦСКА. На момент начала встречи на "Стад-де-Лион" москвичи оставались единственной командой РФПЛ в еврокубках, так как "Локомотив" и "Зенит" уже сошли с дистанции. Перед "армейцами" стояла задача отыграть у французского "Лиона" один мяч, который был пропущен в Москве. Поэтому от команды Виктора Гончаренко следовало ожидать активных действий уже с первых минут матча.

Если же в целом анализировать первую половину встречи, она могла завершиться со счетом 3:3 или 4:4. Очень веселый футбол показали команды по ходу первых 45 минут, скоростной, с ошибками и классными комбинациями. Однако прекрасная игра вратарей и брак в завершающей стадии атак сказались на результате.

У хозяев поля был ударный отрезок с 30 по 36 минуты, когда мяч трижды мог влететь в ворота ЦСКА. Сначала Ферри получил пас от Диаса, скинул правее в штрафную на Депая, а тот вернул уже на Мариано в район 11-метровой отметки. Диас бил сильно, но строго по центру, так что Акинфеев даже заваливаясь влево смог отбить снаряд ногами.

В следующей атаке "ткачам" удался навес на дальнюю штангу, который завершал Корне. Казалось, пробивал Максвелл головой наверняка, ловя на противоходе Акинфеева, но голкипер "армейцев" каким-то чудом вытащил мяч на ленточке. И тут же, через минуту, грубо ошибся Муса, отдавая пас назад, и Корне убегал один к воротам. Пока Максвелл "выкуривал сигарету", выбирая, каким образом расстрелять Акинфеева, Игнашевич подоспел к мячу и уменьшил угол обстрела. В итоге Корне угодил в защитника ЦСКА.

У "армейцев" также были хорошие шансы. Причем два подряд. На 20-й минуте ошибся Лопеш, вводя мяч в игру. Дзагоев перехватил мяч, откинул его на Мусу, а тот покатил налево на Кучаева. Константина забыли в штрафной, и он метров с 14 пробил с правой, но слишком слабо и точно в Лопеша.

А через пару минут уже Вернблум отлично нашел пасом в штрафной Мусу, и тот с 10 метров просто обязан был открывать счет, но начал падать и ударил много мимо рамки.

И все же ЦСКА использовал один из шансов. Головин слева получил пас недалеко от угла штрафной, вошел в нее, убрал под правую и неожиданно пальнул по сумасшедшей дуге в дальнюю "девятку". Энтони Лопеш прыгал, но не достал – 0:1.

Вторая половина матча получилась не менее интересной, а с точки зрения забитых мячей – великолепной. "Лион" понесся отыгрываться, что не стало неожиданностью, и на 58-й минуте счет стал равный. Однако это взятие ворот на совести дополнительного арбитра за воротами, который находился в двух метрах от эпизода и не увидел, что мяч во время атаки "ткачей" покинул пределы поля. В итоге Ферри прострелил на линию вратарской и Корне расстрелял ближний угол ворот Акинфеева – 1:1.

Однако французская музыка играла недолго. ЦСКА тут же показал, какая команда может прибавить в нужный момент. Головин разрезал всю оборону пасом на правый край, откуда прострелил Набабкин на линию вратарской. Муса опередил защитника и проткнул мяч мимо кипера в ближний нижний угол ворот – 1:2.

А через пять минут команда Виктора Гончаренко сделала весомую заявку на победу в матче. Провели атаку слева "армейцы", Кучаев прострелил в район 11-метрового и выскочивший из гущи игроков Вернблум отправил мяч в левый от себя угол – 1:3.

И вот тут хозяева поля забегали еще быстрее. Подстегнул их и тренер, сделав три замены в течение пяти минут. Вскоре "Лиону" удалось отыграть один мяч. Тете протиснулся по правому флангу и прострелил на линию вратарской, где почему-то Алексей Березуцкий не смог вынести мяч и пропустил его за спину, а там оказался Мариано Диас, который в касание вогнал сферу под левую штангу, расстреляв ворота Акинфеева – 2:3.

"Армейцам" предстояло выстоять 20 минут постоянных атак соперника. И каким же нервным получился этот отрезок. К счастью, Акинфеев в рамке играл очень хладнокровно. Однажды Игорь отразил опаснейший удар Н’Домбеле. В другом эпизоде Тусар не смог пробить голкипера ЦСКА. В компенсированное время у "Лиона" было два момента спасти матч, но Диакаби не дотянулся на прострел Корне, а чуть позже Маолида после навеса с фланга запустил мяч с близкого расстояния выше ворот.

ЦСКА выстоял и стал единственным клубом из России, который пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

"Лион" – ЦСКА – 2:3

Голы: Головин, 39 – 0:1. Корне, 58 – 1:1. Муса, 60 – 1:2. Вернблум, 65 – 1:3. Мариано Диас, 71 – 2:3.

"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Дьякаби, Марсал (Менди, 70), Тусар, Н’Домбеле, Ферри (Маолида, 68), Корне, Депай (Траоре, 65), Мариано Диас.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А.Березуцкий, В.Березуцкий (Щенников, 46), Игнашевич, Натхо, Кучаев, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 90+4), Вернблум, Мусса (Витиньо, 73).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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