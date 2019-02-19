Есть только один Павел Недвед

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Есть только один Павел Недвед

Удача сыграла большую роль в карьере Недведа.

Невероятно одарённый футболист столкнулся с огромным числом сложностей в самом начале своего профессионального пути, и сражаться ему прежде всего пришлось с несправедливостями жизни, а не оппонентами на поле. Стать футболистом в родной Чехословакии было нелегко, тем более что по закону профессионалам было запрещено уезжать из страны, пока им не исполнится 32 года. 

Павел родился в городе Хеб в 1972 году. Подростком он перебрался в Прагу, где к нему проявила интерес армейская «Дукла». В 1989 он был призван в армию. Это было время надежд: коммунизм пал – как и берлинская стена. Сам Недвед не стоял в стороне, и принимал участие в мирных демонстрациях. «Мы выходили на улицы с ключами в руках, и звенели ими для того, чтобы дать понять: время режима подошло концу».

Молодые идеалисты победили – возможно, это был самый большой триумф Недведа в его жизни. Правила смягчились, и никто игроков больше не держал. Свобода. «Наступил правильный момент, идеальный для моей карьеры».

26 years ago this past Saturday a young Pavel Nedved made his European debut in Airdrie. Whatever happened to him? pic.twitter.com/pkF34iAE9r

Первая остановка – Мюнхен? Барселона? Может, Лондон? Нет, его ждал город Эрдри в Шотландии, где пражская «Спарта» противостояла «Эйрдриониансу» в Кубке обладателей кубков УЕФА.

В столичной команде он провёл четыре года. За это время случилось многое: три красные карточки за первые шесть игр, 23 гола за 97 матчей и вызов в новоиспечённую сборную Чехии на Евро-96.


Юный, ещё не обросший знаменитой шевелюрой, Недвед был очень хорош, и одной из первых с ним познакомилась команда Италии, которая пропустила чехов в полуфинал турнира. Победить не удалось – вечный фаворит Германия вставила своё слово. Но на него обратили внимание. Прямо-таки парящий над газоном, Недвед, казалось, мог всё, и первыми его переманить смогли «Лацио». 


Клуб из доминирующей тогда Серии А заплатил за чеха 1,2 млн. евро. Уже в первый сезон он закрепился в основе, подчинив себе всю полузащиту. Со стороны казалось, что у Недведа получалось всё, но сам чех не спешил с переходом и многого опасался:

«Тогда я волновался, что не привыкну к итальянским полям. Мне было 23, я никогда не выезжал за границу. Итальянский чемпионат был слишком тяжёлым. Казалось, я не потяну», – признался он изданию Financial Times.
Но он победил свой страх и выиграл с «Лацио» чемпионат и Кубок Италии. Удалось показать себя и в Лиге Чемпионов. Недвед был так важен, что входил в список десяти самых высокооплачиваемых игроков в лиге. Для сравнения, в этом списке также значились Роналдо и Габриэль Батистута. 

Но даже в такое время «Лацио» был не против заработать, в результате чего в АПЛ отправился Верон. Что касается Недведа, то интерес был. Интерес, смешанный с местью. «Недвед всегда нам забивает. Мы его просто купим и решим проблему», – признавался директор «Ювентуса» Лучано Моджи. Шутка или нет, но сделка состоялась, а Недвед должен был заменить самого Зинедина Зидана. Стоимость сделки составила внушительные даже по нынешним меркам 41 млн. евро.

Как оказалось, «Ювентус» ещё мало заплатил. Несмотря на всего четыре гола в дебютный сезон, Недвед был очень важен. Это подтверждает скудетто, выигранное в последний день чемпионата. В 2003 «старая синьора» дошла до финала ЛЧ, но сам Недвед пропустил матч из-за удаления. Возможно, сложись всё иначе, и «Юве» бы не проиграл в серии пенальти. К этому моменту весь мир осознавал то, что полузащитника лучше Недведа может и не существовало. Это иллюстрирует «Золотой мяч», на который также претендовал великий Тьерри Анри.
Постепенно стало понятно, что «Ювентус» не станет очередной остановкой для чеха – с каждым годом его любовь к команде росла, что подтверждает его решение «пойти ко дну вместе с кораблём» после того, как «Юве» опустили в пучины Серии Б.


Даже во втором дивизионе Недвед продолжал прогрессировать и оставаться звездой. Техничный, точный и надёжный, он умел и забивать, и раздавать убийственные пасы. Пушечный выстрел, аккуратный радиоуправляемый навес, удар слёта – он мог всё.


Проиллюстрировать это может гол «Аяксу» в 2004 году.


По иронии судьбы, уйти из футбола он решил в 2009 в игре против «Лацио», чьё сердце так и не зажило после утраты такого исполнителя. Не удивительно, что когда его заменили на предпоследней минуте, он получил овации всего стадиона – даже фанатов соперника.  «Я люблю эту страсть, которую разделяют болельщики. Я никогда не встречу другой такой народ вроде итальянцев… здесь есть эта спонтанность, эта жизнь с улыбкой на полную катушку».
«Я играю ради болельщиков – никогда ради себя. У футболиста внутри есть душа фаната. Есть сила обрадовать и, иногда, расстроить». «Футбол – ничто без болельщиков». А нарезки лучших моментов Серии А ничто без Недведа. Он такой был один.

Юрий Сергеев

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