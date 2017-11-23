"Эстерсунд" снова в два мяча обыгрывает луганскую "Зарю" и выходит из группы

В пятом туре группы "J" встречались лидеры турнирной таблицы – шведский "Эстерсунд" и украинская "Заря". В первом матче этих команд во Львове победу отпраздновали гости со счетом 2:0. Во многом благодаря тому успеху скандинавы подходили в качестве лидера квартета. Что касается луганчан, то ими двигало не только желание взять реванш. В случае победы команда Юрия Вернидуба практически гарантировала себе участие в 1/16 финала.

Хозяева, вот уже две недели не имеющие игровой практики, активно начали встречу, сразу показав сопернику на чьем поле проходит поединок. Команда Грэма Поттера много двигалась, забрасывала мяч поближе к штрафной, но до опасных моментов дело не доходило. А когда стартовый натиск шведов сошел на "нет", игроки "Зари" вполне себе смело стали отвечать сопернику своими выпадами. Игра на встречных курсах продолжалась практически весь первый тайм.

Вполне возможно, что на перерыв команды так и пошли бы при равном счете. Но 40-я минута внесла первые изменения в расклад сил в этом матче. В ходе очередной позиционной атаки "Эстерсунда" Эдвардс остался совершенно один на правом фланге, обработал мяч и сильно прострелил вдоль ворот. На углу вратарской боролись Джеро и Гречишкин, и после касания кого-то из них мяч влетел в дальний угол ворот Лунина – 1:0. Сначала гол записали на Эдвардса. Но через несколько минут в УЕФА изменили свое решение, и приписали автогол Гречишкину.

Гол шведской команды в конце тайма выглядел не очень логичным, ведь "Заря" к тому времени атаковала не меньше. Поэтому болельщики луганчан были вправе с оптимизмом ждать вторую половину матча. Терять украинской команде уже было нечего.

Вторые 45 минут начались с хорошего момента гостей. Вышедший в перерыве Лунев откликнулся на прострел с правого фланга, но пробивая из центра штрафной отправил мяч над перекладиной. Почуяв возможный перелом в игре, хозяева поля поспешили ответить. Получилось только спустя 10 минут, но удар Мучийби был куда опаснее.

А затем команды обменялись 100-процентными голевыми моментами. Сначала мог забивать Годдос. Саман развернулся перед штрафной, подработал мяч на ход и нанес пушечный удар в ближний верхний угол. Если бы не эффектный прыжок Лунина, то мяч наверняка порвал бы сетку. "Заря" ответила более чем достойно. После прострела с правого фланга Юри принял мяч и из центра штрафной сильно пробил с правой под перекладину – Кейта немыслимым образом среагировал на удар.

Развязка же в матче наступила за 15 минут до финального свистка, когда шведы забили во второй раз. Годдос разобрался с двумя соперниками в центральном круге, набрал скорость, по пути оставив не у дел еще одного игрока "Зари", воспользовался пассивностью Сухоцкого и хлестким ударом из-за штрафной упаковал мяч в дальний нижний угол – 2:0.

К чести луганчан они до последнего пытались сократить счет в матче. И на 89-й минуте у них был для этого хороший шанс. После прострела с правого края штрафной Харатин расстреливал ворота с близкого расстояния, но Кейта проявил чудеса реакции и спас "Эстерсунд" от нервной концовки.

Финальный свисток возвестил об исторической победе шведского клуба. "Эстерсунд" впервые в своей истории квалифицировался в плей-офф.

"Эстерсунд" – "Заря" – 2:0

Голы: Гречишкин, 40, в свои ворота – 1:0. Годдос, 78 – 2:0.

"Эстерсунд": Кейта, Мучийби, Соми (Видгрен, 90+2), Папаяннопулос, Петтерссон, Баширу, Эдвардс, Нури, Сема, Джеро (Менса, 85), Годдос.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Гордиенко, Сухоцкий, Андриевский (Бабенко, 61), Гречишкин, Харатин, Караваев, Громов (Лунев, 46), Юрии (Силас, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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