"Эстерсунд" сыграл вничью с "Гертой" и вышел в плей-офф со второго места

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Герта" и "Эстерсунд" сыграли вничью. Счет открыл Сотирис Папаяннопулос, но через несколько минут положение уравнял Петер Пекарик. По итогам этой встречи "Эстерсунд" занял второе место в группе и вышел в плей-офф.

"Герта" Германия – "Эстерсунд" Швеция - 1:1 (0:0)

Голы: Папаяннопулос, 58 - 0:1, Пекарик, 61 - 1:1

"Герта": Клинсманн, Штарк (Шелбред, 64), Миттельштедт, Пекарик, Торунарига, Лазаро, Дуда, Харагути (Вайзер, 80), Эссвайн, Дардаи (Каде, 77), Лустенбергер.

"Эстерсунд": Кейта, Папаяннопулос, Соми (Хопкатт, 78), Мукииби (Архин, 90), Петтерссон, Баширу, Нури, Сема, Эдвардс, Годдос, Джеро (Видгрен, 46).

Положение команд: Атлетик, Эстерсунд - 11, Заря - 6, Герта - 5.

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