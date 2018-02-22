"Эстерсунд" забил два гола "Арсеналу" в течение 70 секунд

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" принимает "Эстерсунд".

В середине первого тайма шведский клуб забил два мяча в течение 70 секунд и ведет со счетом 2:0.

Напомним, что в первом матче "Арсенал" победил в гостях 3:0.

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