Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча
Завершились три матча 3-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе С. Армения дома сыграла вничью с Грузией. Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча. Литва и Беларусь победителя не выявили.
Армения – Грузия - 2:2 (1:0)
Голы: Байрамян, 6 - 1:0, Качарава, 46 - 1:1, Окриашвили, 74 - 1:2, Мхитарян, 89 (с пенальти) - 2:2
Эстония – Северная Македония - 3:3 (1:1)
Голы: Кууск, 3 (автогол) - 0:1, Саппинен, 33 - 1:1, Саппинен, 61 - 2:1, Лийвак, 76 (с пенальти) - 3:1, Пандев, 80 - 3:2, Зайков, 87 - 3:3
Литва – Беларусь - 2:2 (1:0)
Голы: Новиковас, 7 - 1:0, Лисакович, 59 (с пенальти) - 1:1, Сачивко, 66 - 1:2, Лаукжямис, 75 - 3:3
Не пропустите: Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Севилья" намерена продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Сити"
-
Испания огласила заявку на матч с Украиной
-
1
"Ювентус" сообщил английским клубам цену на Мериха Демирала
-
1
"Барселона" примет решение по Дембеле в ближайшее время
-
Куман высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
-
Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении
-
1
Филиппе Коутиньо рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону"
-
Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча
-
Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией
-
Гол Влашича помог Хорватии победить Швецию
-
Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией
-
Англия одержала волевую победу над Бельгией
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" предложили реформировать английский футбол
-
1
Тульский "Арсенал" подписал воспитанника "Локомотива" и ЦСКА
-
Серхио Агуэро может перейти в "Интер"
-
Жена Федуна может произвести изменения в трансферном отделе "Спартака"
-
Эльдор Шомуродов рассказал, почему он отказался бы от перехода в "Зенит"
-
Между "Реалом" и "Вильярреалом" может случиться конфликт из-за Такефусы Кубо
-
Кевин де Брюйне оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионаты мира и Европы
-
"Реал", "Барселона" и "Челси" поборются за Алабу
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4