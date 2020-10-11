Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча

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Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча

Завершились три матча 3-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе С. Армения дома сыграла вничью с Грузией. Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча. Литва и Беларусь победителя не выявили.

Армения – Грузия - 2:2 (1:0)
Голы: Байрамян, 6 - 1:0, Качарава, 46 - 1:1, Окриашвили, 74 - 1:2, Мхитарян, 89 (с пенальти) - 2:2

Эстония – Северная Македония - 3:3 (1:1)
Голы: Кууск, 3 (автогол) - 0:1, Саппинен, 33 - 1:1, Саппинен, 61 - 2:1, Лийвак, 76 (с пенальти) - 3:1, Пандев, 80 - 3:2, Зайков, 87 - 3:3

Литва – Беларусь - 2:2 (1:0)
Голы: Новиковас, 7 - 1:0, Лисакович, 59 (с пенальти) - 1:1, Сачивко, 66 - 1:2, Лаукжямис, 75 - 3:3

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